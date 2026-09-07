Финны достроили забор на границе с Россией за 356 млн евро Финляндия завершила строительство пограничного забора с Россией

Москва7 сен Вести.Финляндия завершила строительство заграждения на отдельных участках границы с Россией. Об этом сообщила финская служба пограничной охраны.

Общая протяженность заграждения составляет около 200 километров, высота - 4,5 метра. По уточнению финского ведомства, проект обошелся в 356 миллионов евро.

Строительство забора на восточной границе завершено подтвердили в публикации

Финские власти не планировали строить забор по всей 1300-километровой границе с Россией из-за высокой стоимости проекта. Заграждение возводили с 2023 года преимущественно в районах наиболее загруженных пунктов пропуска.

Власти Финляндии объясняли строительство необходимостью противодействия нелегальной миграции. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финской стороны с ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что Хельсинки ввел ограничения на доступ к российским историческим документам с 1500 до 1990 года. Запрет рассчитан на ближайшие восемь тысяч лет. Гриф секретности с этих документов будет снят лишь в 9999 году.