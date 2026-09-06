Москва6 сен Вести.Национальный архив Финляндии ввел беспрецедентные ограничения на доступ к историческим документам, полученным из России. Как сообщает Yle, соответствующий запрет действует с осени 2022 года и будет сохраняться вплоть до конца 9999 года — то есть на ближайшие восемь тысячелетий.

Речь идет о миллионе страниц уникальных материалов, охватывающих период с 1500 по 1990 год. Среди них — рисунки начала XX века с видами крепости Свеаборг и другие документы, которые теперь можно просматривать только в "контролируемых условиях". С 2005 года на приобретение и копирование этих архивов из финского госбюджета было потрачено более миллиона евро. При этом согласно соглашениям с российской стороной материалы должны быть доступны как в читальных залах, так и в электронном виде, однако на практике удалённый доступ так и не был предоставлен.

Профессор истории Дмитрий Фролов, до конца 2022 года работавший в Национальном архиве Финляндии начальником по развитию и связям с Россией и странами бывшего СССР, рассказал, что долгие годы добивался свободного доступа к документам в интернете. По его словам в беседе с изданием, Федеральное архивное агентство Финляндии изначально выступало против этого, но в итоге соответствующий пункт был включен в последние соглашения.

В России с документов сняты грифы секретности указал Фролов, предположив, что решение финской стороны о закрытии доступа является актом самоцензуры

Гендиректор архива Финляндии Пяйви Хаппонен отвергла обвинения и заявила: ограничения связаны с ранее заключенными соглашениями, а контактов с РФ после 2022 года у организации якобы не было. Экс-глава Национального архива Юсси Нуортева, тем не менее, усомнился в законности таких мер, так как архив не может принимать решения, нарушающие свободу исследований самостоятельно.