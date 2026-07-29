Финская компания Fingrid заявила о прекращении обслуживания линий связи с РФ

Финляндия может прекратить эксплуатацию опорных линий связи с Россией Финская компания Fingrid заявила о прекращении обслуживания линий связи с РФ

Москва29 июл Вести.Финская энергетическая компания Fingrid объявила российским операторам связи, что с 2027 года прекратит обслуживание опор ЛЭП, на которых подвешены волоконно-оптические линии связи.

Об этом сообщает "Коммерсант". Один из источников газеты поясняет, что обслуживание линий стало невыгодно из-за сокращения поставок электроэнергии в 2022 году.

Предполагается, что со следующего года кабель будет обрезан, а опоры разобраны.

Ранее сообщалось, что Финляндия ввела ограничения в воздушном и морском пространстве в районе городов Котка и Хамина из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов.