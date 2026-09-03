Москва3 сенВести.Правительство Финляндии предложили продлить срок закрытия российско-финской границы до 31 декабря 2028 года. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте МВД республики.
Правительство предложило продлить до 31 декабря 2028 года действие Закона о безопасности границговорится в тексте
По заявлению властей, закон разработан для борьбы с так называемой инструментализированной миграции на восточной границе Финляндии.
Официальный запрет на въезд российских туристов действует с сентября 2022 года. В ноябре 2023 года финское правительство дополнительно закрыло все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией. Как отметил Яури Варвикко, глава общественной организации Naapuriseura, это решение обходится Финляндии почти в миллиард евро ежегодных потерь из-за отсутствия туристов из РФ.