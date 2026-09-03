Финляндия намерена оставить границу с Россией закрытой до конца 2028 года

В Финляндии предложили продлить срок закрытия границы с Россией до 2028 года Финляндия намерена оставить границу с Россией закрытой до конца 2028 года

Москва3 сен Вести.Правительство Финляндии предложили продлить срок закрытия российско-финской границы до 31 декабря 2028 года. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте МВД республики.

Правительство предложило продлить до 31 декабря 2028 года действие Закона о безопасности границ говорится в тексте

По заявлению властей, закон разработан для борьбы с так называемой инструментализированной миграции на восточной границе Финляндии.

Официальный запрет на въезд российских туристов действует с сентября 2022 года. В ноябре 2023 года финское правительство дополнительно закрыло все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией. Как отметил Яури Варвикко, глава общественной организации Naapuriseura, это решение обходится Финляндии почти в миллиард евро ежегодных потерь из-за отсутствия туристов из РФ.