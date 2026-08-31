В Финляндии заявили, что страна ежегодно теряет миллиард евро без туристов из РФ Общественник Варвикко назвал потери Финляндии из-за отсутствия туристов из РФ

Москва31 авг Вести.Финляндия ежегодно теряет почти миллиард евро из-за отсутствия российских туристов после закрытия границы с Россией. Об этом рассказал председатель финской общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко.

В беседе с РИА Новости он отметил, что большая часть этих средств оставалась в Юго-Восточной и Восточной Финляндии.

Российские туристы приносили Финляндии доход в размере почти миллиард евро в год сказал Варвикко

По его словам, магазины, отели, рестораны и спа-центры приграничных Лаппеенранты и Иматры рассчитаны на прием 1,5 миллиона российских туристов в год.

Ранее общественник отметил, что близкие к российской границе регионы Финляндии рискуют столкнуться с оттоком населения, преимущественно задействованного в туристической сфере. Варвикко добавил, что безработица во многих восточных регионах страны близится к показателю в 20%.