Москва31 авгВести.Финляндия ежегодно теряет почти миллиард евро из-за отсутствия российских туристов после закрытия границы с Россией. Об этом рассказал председатель финской общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко.
В беседе с РИА Новости он отметил, что большая часть этих средств оставалась в Юго-Восточной и Восточной Финляндии.
Российские туристы приносили Финляндии доход в размере почти миллиард евро в годсказал Варвикко
По его словам, магазины, отели, рестораны и спа-центры приграничных Лаппеенранты и Иматры рассчитаны на прием 1,5 миллиона российских туристов в год.
Ранее общественник отметил, что близкие к российской границе регионы Финляндии рискуют столкнуться с оттоком населения, преимущественно задействованного в туристической сфере. Варвикко добавил, что безработица во многих восточных регионах страны близится к показателю в 20%.