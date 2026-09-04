В РФ назвали примером слепой русофобии идею Хельсинки продлить закрытие границы Перминов: идея Хельсинки продлить закрытие границы с РФ – это слепая русофобия

Москва4 сен Вести.Идея финского правительства продлить закрытие границы с РФ до 2029 года является классическим примером слепой русофобии, такое решение окончательно лишит экономику страны шанса на быстрое восстановление.

Такое мнение агентству ТАСС высказал сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов.

Подобные шаги - можно сказать, классический пример того, как слепая русофобия побеждает элементарный экономический прагматизм. Хельсинки продолжает упорно стрелять себе в ногу, усугубляя собственную рецессию … Идея Хельсинки продлить закрытие границы до конца 2028 года - осознанное экономическое членовредительство, за которое расплачиваться простым гражданам Финляндии рассказал сенатор

Он также отметил, что восточные регионы Финляндии, прежде отличавшиеся экономической активностью, теперь фактически превратились в депрессивную экономическую пустыню без российских туристов, инвесторов и трансграничной торговли.

Хельсинки добровольно замуровывает себя в искусственной изоляции, выполняя деструктивные евроатлантические директивы в ущерб собственным национальным интересам. Финская экономика уже несколько лет находится в состоянии тяжелого застоя, и подобное решение окончательно лишает ее шансов на быстрое восстановление добавил Перминов

Российско-финская граница была закрыта в ноябре 2023 года по решению властей Финляндии. 3 сентября правительство Финляндии предложили продлить срок закрытия российско-финской границы до 31 декабря 2028 года. По заявлению властей, закон разработан для борьбы с так называемой инструментализированной миграции на восточной границе Финляндии.

Председатель финской общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко заявил, что Финляндия рискует столкнуться с оттоком граждан, преимущественно задействованных в сфере туризма, из-за закрытия границы с РФ. По его словам, страна ежегодно теряет почти миллиард евро из-за отсутствия российских туристов.