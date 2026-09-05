Варвикко: закрытие границы с РФ вызвало рост безработицы в Финляндии

В Финляндии заявили о безработице из-за закрытия границы с РФ Варвикко: закрытие границы с РФ вызвало рост безработицы в Финляндии

Москва5 сен Вести.Закрытие границы с РФ по решению финских властей привело к безработице в приграничных регионах Финляндии, заявил председатель финской общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко.

В комментарии РИА Новости он отметил, что закрытие границы оказало большое влияние на туризм и предпринимательскую деятельность в Восточной Финляндии

Во многих городах приграничных районов наблюдается высокий уровень безработицы, а многие предприятия, ориентированные на туризм, обанкротились или закрылись сказал Варвикко

3 сентября финское правительство предложило продлить срок закрытия границы с Россией до 31 декабря 2028 года.

Официальный запрет на въезд российских туристов действует с сентября 2022 года. В ноябре 2023-го Финляндия дополнительно закрыла все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ.

Из-за этого решения, как отмечал Варвикко, Финляндия теряет почти в миллиард евро ежегодно из-за отсутствия российских туристов.