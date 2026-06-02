Москва2 июнВести.Управление по взысканию долгов в Финляндии конфисковало средства России на сумму в размере почти 4 млн евро, передает телерадиовещатель Yle со ссылкой на решение органа.
Уточняется, что эти средства были переведены финским властям в рамках программы приграничного сотрудничества России и ЕС. Москва и Хельсинки сотрудничали в рамках этого проекта несколько нет назад, говорится в публикации.
Управление по взысканию долгов... конфисковало российское имущество на сумму почти 4 миллиона евро... Заявителем, как и ранее, выступили украинская государственная энергетическая компания "Нафтогаз" и ее дочерние предприятиясказано в сообщении
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о неготовности страны открыть границу с РФ.