В Финляндии конфисковали российские средства почти на 4 миллиона евро Финляндия конфисковала российские средства почти на 4 миллиона евро

Москва2 июн Вести.Управление по взысканию долгов в Финляндии конфисковало средства России на сумму в размере почти 4 млн евро, передает телерадиовещатель Yle со ссылкой на решение органа.

Уточняется, что эти средства были переведены финским властям в рамках программы приграничного сотрудничества России и ЕС. Москва и Хельсинки сотрудничали в рамках этого проекта несколько нет назад, говорится в публикации.

Управление по взысканию долгов... конфисковало российское имущество на сумму почти 4 миллиона евро... Заявителем, как и ранее, выступили украинская государственная энергетическая компания "Нафтогаз" и ее дочерние предприятия сказано в сообщении

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о неготовности страны открыть границу с РФ.