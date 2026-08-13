В МИД РФ поставили "диагноз" Каллас из-за ее позиции по правам человека в ЕС В МИД РФ назвали "диагнозом" отказ Каллас признать нарушения прав человека в ЕС

Москва13 авг Вести.Доклад верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, посвященный ситуации с правами человека и демократией в мире, указывает на неспособность главы евродипломатии заметить нарушения прав человека в Евросоюзе, что можно считать "диагнозом".

Такого мнения придерживается директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

Что тут можно сказать ... Когда права человека находятся в рецессии по всему миру, кроме ЕС – это диагноз. Похоже, у Брюсселя есть особый прибор для измерения уровня демократии, который срабатывает только на территории "Шенген+" написал в Telegram-канале дипломат

Лукьянцев подчеркнул, что в докладе Каллас говорится о защите правозащитников во всем мире, но отсутствует раздел о преследовании журналистов и политиков внутри ЕС.

Он предложил Каллас ознакомиться с совместными докладами МИД России и Белоруссии.

Директор профильного департамента МИД также обратил внимание на слова главы евродипломатии о том, что ЕС остается "стабильной силой добра в мире".

"Сила добра", говорите? Какая неожиданность! А мы-то думали, это просто крупнейший поставщик военной помощи для разжигания конфликтов и главный цензор независимых СМИ в Европе, что Евросоюз наглядно демонстрирует, в частности, в контексте ситуации на Украине отметил Лукьянцев

Рижский районный суд в январе 2026 года приговорил ученого и правозащитника Александра Гапоненко к 10 годам лишения свободы за участие в конференции российского Института стран СНГ. Приговор предусматривает три года пробационного надзора.