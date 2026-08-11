Первый подземный лаз нелегалов найден на границе Латвии и Белоруссии

В Латвии на границе с Белоруссией обнаружили тайный туннель для нелегалов Первый подземный лаз нелегалов найден на границе Латвии и Белоруссии

Москва11 авг Вести.После задержания группы из 15 нелегальных мигрантов в Латвии у границы с Белоруссией нашли тайный подземный ход в Скрудалиенской волости Аугшдаугавского края. Туннель под границей проходил на участке Силенского отделения латвийской госпогранохраны.

Подземный лаз начинался всего в десяти метрах от латвийского пограничного забора, сообщает латвийское издание Diena. Это первый подземный ход на границе с Белоруссией.

При попытке точнее отследить, как нелегалы попали в страну, был найден тайный туннель пояснил глава латвийского МВД Янис Домбрава

Все задержанные нелегалы возвращены на белорусскую территорию.

Янис Домбрава поручил просканировать подземное пространство по всей внешней сухопутной границе Латвии в поисках возможных аналогичных объектов.

В июле недостроенный туннель для преодоления белорусско-литовской границы был выявлен в Литве. Ход пролегал на глубине полутора метров, а его стены и потолок были укреплены досками и бревнами. Четыре тоннеля для прохода мигрантов под границей ранее обнаружило польское пограничное ведомство.

Впрочем, не всегда мигранты самостоятельно роют туннели, чтобы нелегально попасть в другую страну. В 2015 году несколько тысяч мигрантов пытались прорваться в Великобританию через транспортный туннель под Ла-Маншем.