В МИД Белоруссии объяснили, почему Латвия закрыла границу с республикой МИД Белоруссии: Латвия закрыла границу из-за желания получить финансирование ЕС

Москва9 авг Вести.Латвия закрывала границу с Белоруссией из-за стремления получить финансирование из европейских структур. Такое заявление сделал глава белорусского Министерства иностранных дел Максим Рыженков.

Глава МВД Латвии Янис Домбрава ранее заявил, что граница между двумя странами закрыта по техническим причинам​​​. Правительство республики позже рассматривало вопрос полного закрытия латвийско-белорусской границы, но такая инициатива не получила необходимой поддержки.

В сухом остатке - стремление как всегда получить экстра-финансирование из европейских структур. То, что проходила уже Польша, прошла Литва, ну и сейчас латыши решили тоже показать какой-то пик активности на границе отметил Рыженков в эфире телеканала "Первый информационный".

В Латвии есть молодые политики, отметил белорусский министр, которые "любят баловаться такими вещами", думая, что это им даст политических очков среди политических элит своей страны и Европы, выступающих с антироссийскими и антибелорусскими нарративами.

Как заметил Рыженков, "это была такая проба пера, посмотреть, что же из этого всего выйдет".

И когда получилось, что, собственно, эта мера не популярна ни в обществе, ни среди политических элит в самой Латвии, в общем-то от нее и отошли немножко в сторону заключил глава белорусского МИД

После заявления Домбравы о временной остановке работы единственного действующего КПП "Патерниеки" на границе с Белоруссией, латвийская оппозиционная партия "Стабильность!" инициировала запрос о его отставке с поста главы МВД республики.