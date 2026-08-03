Москва3 авг Вести.Закрытие Латвией КПП на границе с Белоруссией является недружественным шагом, Минск оставляет за собой право ответить на это, в том числе несимметрично. Об этом заявили в МИД Белоруссии.

В связи с данным недружественным шагом белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные действия в отношении Латвии, в том числе несимметричного характера, для защиты национальных интересов и граждан сказано в заявлении пресс-секретаря белорусского МИД Руслана Варанкова

Он считает, что закрытие границ может быть связано с предстоящими выборами в сейм Латвии. По словам Варанкова, такие шаги наносят урон международной торговле и оказывают негативное влияние экологические интересы латвийской стороны.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии добавил, в частности, что вся полнота ответственности за последствия закрытия границ ложится на Латвию.

1 августа движение автомобилей через единственный действующий пункт пропуска на белорусско-латвийской границе было полностью остановлено по решению Латвии. Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что граница закрыта по техническим причинам. Он призвал граждан Латвии избегать поездок в Белоруссию и выбирать альтернативные маршруты для возвращения на родину.