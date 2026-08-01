В Белоруссии сообщили о полной остановке движения на границе с Латвией

Движение на границе Белоруссии с Латвией полностью прекращено В Белоруссии сообщили о полной остановке движения на границе с Латвией

Москва1 авг Вести.Движение автомобилей через единственный действующий пункт пропуска на белорусско-латвийской границе полностью остановлено по решению Латвии. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете Белоруссии.

По данным ведомства, с 23.00 часов 31 июля движение через пункт пропуска "Григоровщина" прекращено и до настоящего времени не восстановлено.

В пресс-службе таможни отметили, что ранее министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава объяснил введенные ограничения техническими причинами.

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно, отмечается в тексте.