Москва1 авгВести.Движение автомобилей через единственный действующий пункт пропуска на белорусско-латвийской границе полностью остановлено по решению Латвии. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете Белоруссии.
По данным ведомства, с 23.00 часов 31 июля движение через пункт пропуска "Григоровщина" прекращено и до настоящего времени не восстановлено.
В пресс-службе таможни отметили, что ранее министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава объяснил введенные ограничения техническими причинами.
О возобновлении движения будет сообщено дополнительно, отмечается в тексте.