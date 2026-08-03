На границе Белоруссии и Латвии увеличиваются очереди из ожидающих автомобилей На границе Белоруссии и Латвии выросли очереди из ожидающих выезда автомобилей

Москва3 авг Вести.Очереди из легковых и грузовых автомобилей на границе Белоруссии с государствами Европейского союза растут на фоне приостановки пропуска транспорта Латвией через границу с республикой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Госпогранкомитета Белоруссии.

В публикации отмечается, что, согласно данным Госпогранкомитета, 2 августа в 20:00 в пункте пропуска "Григоровщина" выезд из Белоруссии в Латвию ждал один легковой автомобиль и 63 фуры.

Ранее в Государственном таможенном комитете Белоруссии сообщили, что движение транспорта через единственный действующий пункт пропуска на границе с Латвией было полностью остановлено по решению Латвии. В пресс-службе таможни напомнили о том, что, по словам министра внутренних дел Латвии Яниса Домбравы, ограничения были введены по техническим причинам.

Домбрава также заявил, что Минск якобы ведет гибридную войну, в рамках которой, с территории Белоруссии в Латвию хотят проникнуть нелегальные мигранты из стран Азии и Африки.