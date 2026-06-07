Несколько сотен машин застряли в очереди на казахстанско-российской границе

Гигантская пробка образовалась на казахстанско-российской границе Несколько сотен машин застряли в очереди на казахстанско-российской границе

Москва7 июн Вести.Сотни автомобилей застряли в очереди на границе между Казахстаном и Россией – проезда через пункт пропуска приходится ждать несколько дней, пишет SHOT.

По информации канала, пробка образовалась с казахстанской стороны.

Чтобы проехать без очереди, нужно заплатить около 10 тысяч рублей. Иначе придется стоять в пробке около двух-трех дней говорится в публикации

На границе тщательный досмотр в рамках борьбы с серым импортом проходят большегрузы из Узбекистана и Киргизии. Автомобили с казахстанскими и российскими номерами проезжают по отдельной полосе, рассказали водители.