Москва7 июнВести.Сотни автомобилей застряли в очереди на границе между Казахстаном и Россией – проезда через пункт пропуска приходится ждать несколько дней, пишет SHOT.
По информации канала, пробка образовалась с казахстанской стороны.
Чтобы проехать без очереди, нужно заплатить около 10 тысяч рублей. Иначе придется стоять в пробке около двух-трех днейговорится в публикации
На границе тщательный досмотр в рамках борьбы с серым импортом проходят большегрузы из Узбекистана и Киргизии. Автомобили с казахстанскими и российскими номерами проезжают по отдельной полосе, рассказали водители.