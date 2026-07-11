На границе Сочи с Абхазией образовались пробки

Водители встали в пробки на российско-абхазской границе На границе Сочи с Абхазией образовались пробки

Москва11 июл Вести.На границе России с Абхазией днем 11 июля образовались большие очереди из автомобилей, сообщает 93.ru.

Водители говорят, что в очереди можно простоять несколько часов, а пробка с обеих сторон КПП "Псоу" растянулась более чем на 2 километра.

При этом температура воздуха в Сочи – плюс 32 градуса. А кондиционеры включают не все из-за продолжающегося дефицита топлива.

По словам очевидцев, на пункте пропуска не хватает сотрудников.

Кроме того, Министерство обороны Абхазии в 13.17 объявило беспилотную опасность.