Очередь из фур возникла на границе Казахстана и России

На границе Казахстана и России образовалась очередь из фур Очередь из фур возникла на границе Казахстана и России

Москва14 июн Вести.скопление грузовых автомобилей образовалось на пункте пропуска "Косак" в Павлодарской области на казахстанско-российской границе, сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ).

Средняя пропускная способность на пункте "Косак" составляет примерно 200-220 фур в сутки.

По данным ведомства, причиной скопления стал сезонный рост объемов перевозок плодоовощной продукции. В настоящее время через пункт пропуска проходит большое количество грузовиков, следующих транзитом через границу.

Для сокращения времени ожидания пункт пропуска переведен на усиленный режим работы. Принимаются дополнительные меры по повышению пропускной способности.

В КНБ рекомендовали водителям заранее учитывать сложившуюся ситуацию и по возможности выбирать альтернативные направления. В Павлодарской области работают еще пункты "Шарбакты" и "Урлютобе". В Северо-Казахстанской области пересечь границу можно через пункты "Жана Жол", "Каракога" и "Кызыл Жар".

Кроме того, для перевозчиков действует система электронной очереди, которая позволяет заранее бронировать время пересечения границы и отслеживать наличие свободных мест на конкретные даты.

Несколько дней назад на границе РФ с Казахстаном также наблюдалось затруднение в пропуске машин.