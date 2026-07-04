В приграничье Казахстана ввели патрулирование для пресечения вывоза ГСМ Мобильные группы патрулируют в приграничье Казахстана для пресечения вывоза ГСМ

Москва4 июл Вести.Мобильные группы круглосуточно патрулируют в приграничных районах Казахстана, чтобы пресекать вывоз ГСМ из республики. На приграничных трассах проверяют бензовозы и автоцистерны, сообщил замминистра финансов Ержан Биржанов.

Правительство Казахстана провело совещание по ситуации на рынке ГСМ в стране.

Биржанов доложил о работе мобильных групп. Патрулирование осуществляется в круглосуточном режиме, в рамках системы управления рисками проверяются автоцистерны и бензовозы на приграничных трассах говорится в сообщении пресс-службы казахстанского кабмина

За последние двое суток в Казахстане на пунктах пропуска пресекли 61 попытку вывезти из республики более 3 тонн ГСМ в дополнительных баках и канистрах. Кроме того, проведены проверки 18 специализированных транспортных средств для перевозки ГСМ, с одного из них отобраны пробы и образцы для экспертизы. В сообщении также отмечается, что органы государственных доходов анализируют деятельность 62 АЗС и 22 мини-НПЗ, где зафиксировано аномальное увеличение объемов услуг.

Ранее сообщалось, что Минэнерго Казахстана подготовило проект приказа, продлевающего запрет на вывоз из страны бензина и дизеля, в том числе в государства - члены ЕАЭС.