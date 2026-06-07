Москва7 июнВести.Скопление транспортных средств на границе с Казахстаном с работой таможенных органов РФ не связано. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба РФ.
В рамках СПОТ мобильные группы таможни осуществляют выборочный контроль, проверка QR-кода занимает менее минуты и не влияет на движение транспорта через границу во всех пунктах пропускаговорится в сообщении
В сообщении отмечается, что на границе с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Арменией таможня вообще не проводит обычный таможенный контроль. Но таможенники могут выполнять другие задачи по закону о СПОТ.
Ранее сообщалось, что на границе между Казахстаном и Россией застряли сотни автомобилей.