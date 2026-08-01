Вылетевший из Латвии разведывательный БПЛА замечен у границы с Белоруссией

Дрон-разведчик замечен у границ Белоруссии с Латвией Вылетевший из Латвии разведывательный БПЛА замечен у границы с Белоруссией

Москва1 авг Вести.Латвийский разведывательный беспилотник (БПЛА) выполняет полет у границы с Белоруссией после выхода сообщений о закрытии границы, заявил источник ТАСС в авиадиспетчерских службах Евросоюза (ЕС).

Разведывательный беспилотник под управлением ВС Латвии находится в воздушном пространстве неподалеку от белорусской границы приводит ТАСС слова источника

Речь идет о беспилотнике Penguin C UAS, который предназначен для наблюдения, обнаружения движущихся целей и сбора разведданных.

Аппарат перемещается на высоте около 1 ким вне установленных коридоров для гражданской авиации пояснил источник

Глава МВД Латвии Янис Домбрава заявил, что граница Латвии с Белоруссией закрыта по техническим причинам. Министр призвал граждан Латвии избегать поездок в Белоруссию и выбирать другие пути для возвращения на родину.

В качестве причины Домбрава указал на "гибридную войну, развернутую Минском", в рамках которой из Белоруссии в Латвию "пытаются проникнуть" незаконные иммигранты из стран Азии и Африки.

Между тем Государственный пограничный комитет Белоруссии опроверг сообщения о закрытии границы со стороны Латвии.

На латвийско-белорусской границе работает один из двух пунктов пропуска. В сентябре 2023 года Латвия приостановила работу одного из них "для предотвращения угроз нелегальной миграции".

В мае 2026 года стало известно о планах латвийских властей запретить регулярное автобусное сообщение с Белоруссией и Россией.