Белоруссия не подтвердила закрытие границы с Латвией Госпогранкомитет Белоруссии не подтвердил закрытие границы Латвией

Москва1 авг Вести.Государственный пограничный комитет Белоруссии не подтвердил данные о полном закрытии границы с Латвией.

Официальный представитель ведомства Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что на 22.00 по московскому времени 31 июля в пункте пропуска "Григоровщина" (со стороны Латвии – "Патерниеки") выезда в Латвию ожидают около 20 легковых автомобилей. Очередей из грузовиков и автобусов не наблюдается.

Ранее министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что граница с Белоруссией закрыта по техническим причинам. Он призвал граждан Латвии избегать поездок в Белоруссию и выбирать альтернативные маршруты для возвращения на родину.

В качестве причины Домбрава указал на "гибридную войну, развернутую Минском", в рамках которой, по его словам, с территории Белоруссии в Латвию пытаются проникнуть нелегальные мигранты из стран Азии и Африки.

В настоящее время на латвийско-белорусской границе функционирует один из двух пунктов пропуска. В сентябре 2023 года Латвия приостановила работу одного из них "для предотвращения угроз нелегальной миграции".

На фоне информации о возможном закрытии границы вблизи территории Белоруссии ранее был замечен разведывательный беспилотник Penguin C UAS ВВС Латвии.