В Белоруссии заявили об отсутствии признаков обострения ситуации у границ

В Белоруссии не видят поводов для беспокойства у границ страны В Белоруссии заявили об отсутствии признаков обострения ситуации у границ

Москва26 июл Вести.Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что обстановка на границах страны остается стабильной и не демонстрирует признаков ухудшения. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала "Первый информационный".

Никаких фактов, которые бы влияли на обострение ситуации, сегодня мы не видим, но ничего не изменилось. Те группировки, которые были созданы вдоль западных границ и южных границ, они остались и имеют место быть заявил Вольфович

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин доложил президенту республики Александру Лукашенко о текущей военно-политической обстановке. По оценке главы оборонного ведомства, обстановка вокруг страны стабильная, напряжение наблюдается преимущественно в информационном поле.