Москва25 июн Вести.Белоруссия в полной мере ощущает попытки втянуть ее в войну. Об этом заявил министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин, выступая на выпуске офицеров факультета Генерального штаба Вооруженных сил Военной академии Белоруссии.

По его словам, ситуация у границ страны остается крайне нестабильной и развивается по эскалационному сценарию.

Предпринимаются усилия к затягиванию горячего конфликта, развязанного Западом на Украине, и даже его расширению. Сегодня мы в полной мере ощущаем откровенную попытку втянуть Беларусь в войну приводятся его слова на сайте военного ведомства

Министр также подчеркнул, что события последнего времени все чаще заставляют проводить исторические параллели с предвоенным 1941 годом.

19 июня глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил уничтожить военную технику в белорусском приграничье, если президент республики Александр Лукашенко не прикажет ее вывести в течение недели. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал эти высказывания как вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

22 июня Зеленский вновь обратился к Минску с жестким требованием прекратить техническую поддержку России. По его версии, речь идет о ретрансляторах на украинско-белорусской границе, которые, как утверждает украинская сторона, помогают российской армии атаковать украинские объекты. Позже глава киевского режима заявил, что ретрансляторы на приграничной территории Белоруссии прекратили работу.