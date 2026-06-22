В Латвии приостановили проект по замене дорожных знаков с названиями городов РФ LSM: Латвийские власти не смогли оперативно утвердить замену 318 дорожных знаков

Москва22 июн Вести.Правительство Латвии пока не приняло окончательного решения по инициативе о демонтаже дорожных указателей с названиями российских и белорусских городов. Как сообщает латвийский общественный портал LSM со ссылкой на источники, властям республики до сих пор не удалось согласовать этот шаг и убедить общественность в его необходимости.

На текущий момент на латвийских автотрассах сохраняются сотни указателей, ориентирующих водителей на населённые пункты соседних государств. На 318 дорожных знаках в Латвии до сих пор можно прочитать надписи "Москва", "Витебск "или другие названия российских или белорусских городов. Инициатива по их замене, представленная правительству, пока не принята, отмечает издание.

Директор Департамента дорожной инфраструктуры Министерства транспорта Латвии Таливалдис Вецтиранс подтвердил, что проект изменений был разработан и представлен ещё весной, однако процесс его утверждения затянулся.

Мы предполагали, что сможем заменить знаки к сентябрю. Решения пока нет. Поэтому мы действуем осторожно пояснил представитель ведомства

По данным министерства, на национальной дорожной сети Латвии сегодня установлено 235 указателей и информационных знаков, на которых фигурируют географические названия России и Белоруссии. Ещё 83 подобных знака находятся на дорогах муниципального значения. Дальнейшая судьба этих объектов будет зависеть от результатов рассмотрения инициативы в кабинете министров, заключает РИА Новости.