В Белоруссии все еще остаются около 100 литовских фур

В Белоруссии остаются около 100 задержанных фур из Литвы В Белоруссии все еще остаются около 100 литовских фур

Москва14 авг Вести.В Белоруссии до сих пор находятся около 100 литовских фур, ранее задержанных по распоряжению Минска во время пограничного кризиса. Об этом сообщил журналистам президент ассоциации грузоперевозчиков Литвы "Линава" Эрландас Микенас.

В Белоруссии все еще остаются около 100 грузовиков членов нашей ассоциации сказал он

По словам Микенаса, владельцы этих автомобилей поставили на них крест, поскольку плата за вынужденную длительную стоянку на площадках в Белоруссии выше, чем стоимость самой фуры.

Экономический расчет подсказывает решение отметил он

Ранее в Литве заявили об обнаружении незаконного подземного тоннеля, который был прокопан под границей с Белоруссией.