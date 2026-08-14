Москва14 авгВести.В Белоруссии до сих пор находятся около 100 литовских фур, ранее задержанных по распоряжению Минска во время пограничного кризиса. Об этом сообщил журналистам президент ассоциации грузоперевозчиков Литвы "Линава" Эрландас Микенас.
В Белоруссии все еще остаются около 100 грузовиков членов нашей ассоциациисказал он
По словам Микенаса, владельцы этих автомобилей поставили на них крест, поскольку плата за вынужденную длительную стоянку на площадках в Белоруссии выше, чем стоимость самой фуры.
Экономический расчет подсказывает решениеотметил он
Ранее в Литве заявили об обнаружении незаконного подземного тоннеля, который был прокопан под границей с Белоруссией.