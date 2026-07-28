Литовские пограничники обнаружили подземный ход через границу с Белоруссией Погранслужба Литвы обнаружила подземный ход через границу с Белоруссией

Москва28 июл Вести.В Литве заявили об обнаружении незаконного подземного тоннеля, который был прокопан под границей с Белоруссией. Ход обнаружили сотрудники службы охраны госграницы при МВД республики.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, тоннель был незавершен. Его обнаружили в Варенском районе. Проход вел через государственную границу со стороны Белоруссии, однако на литовской территории еще не был прокопан выход.

Чиновники допустили, что тоннель предназначался для нелегальной переправки мигрантов из Африки и Азии. После проведения необходимых процедур, подземный ход засыпали.

Подобный инцидент произошел в мае 2026 года. Тогда погранслужба Литвы задержала 18 мигрантов, которые пытались со стороны Белоруссии прокопать проход под заграждениями на госгранице.