Москва28 июлВести.В Литве заявили об обнаружении незаконного подземного тоннеля, который был прокопан под границей с Белоруссией. Ход обнаружили сотрудники службы охраны госграницы при МВД республики.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, тоннель был незавершен. Его обнаружили в Варенском районе. Проход вел через государственную границу со стороны Белоруссии, однако на литовской территории еще не был прокопан выход.
Чиновники допустили, что тоннель предназначался для нелегальной переправки мигрантов из Африки и Азии. После проведения необходимых процедур, подземный ход засыпали.
Подобный инцидент произошел в мае 2026 года. Тогда погранслужба Литвы задержала 18 мигрантов, которые пытались со стороны Белоруссии прокопать проход под заграждениями на госгранице.