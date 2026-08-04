В Латвии потребовали отставки главы МВД из-за ситуации с КПП Оппозиция Латвии потребовала отставки главы МВД Домбравы из-за ситуации с КПП

Москва4 авг Вести.Латвийская оппозиционная партия "Стабильность!" инициировала запрос об отставке главы МВД республики Яниса Домбравы, который заявил о временной остановке работы единственного действующего КПП "Патерниеки" на границе с Белоруссией. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на депутата Сейма (парламента) Светлану Чулкову.

По словам Чулковой, в партии считают, что решение Домбравы о приостановки работы КПП требует политической ответственности.

Мы считаем, что у общества есть право ожидать политической ответственности за принятые решения сказала Чулкова

Домбрава ранее заявил, что граница с Белоруссией закрыта по техническим причинам. Глава латвийского МВД призвал граждан страны избегать поездок в Белоруссию и выбирать другие пути для возвращения на родину.

В белорусском МИД, комментируя решение латвийской стороны о закрытии КПП, назвали его недружественным шагом. Минск, как добавили в министерстве республики, оставляет за собой право ответить на это, в том числе несимметрично.