Москва4 авгВести.Латвийская оппозиционная партия "Стабильность!" инициировала запрос об отставке главы МВД республики Яниса Домбравы, который заявил о временной остановке работы единственного действующего КПП "Патерниеки" на границе с Белоруссией. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на депутата Сейма (парламента) Светлану Чулкову.
По словам Чулковой, в партии считают, что решение Домбравы о приостановки работы КПП требует политической ответственности.
Мы считаем, что у общества есть право ожидать политической ответственности за принятые решениясказала Чулкова
Домбрава ранее заявил, что граница с Белоруссией закрыта по техническим причинам. Глава латвийского МВД призвал граждан страны избегать поездок в Белоруссию и выбирать другие пути для возвращения на родину.
В белорусском МИД, комментируя решение латвийской стороны о закрытии КПП, назвали его недружественным шагом. Минск, как добавили в министерстве республики, оставляет за собой право ответить на это, в том числе несимметрично.