Премьер Латвии заявил о намерении полностью закрыть границу с Белоруссией

Латвия рассмотрит вопрос о полном закрытии границы с Белоруссией Премьер Латвии заявил о намерении полностью закрыть границу с Белоруссией

Москва4 авг Вести.Правительство Латвии рассмотрит вопрос о целесообразности полного закрытия границы с Белоруссией, заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в интервью изданию LETA.

Латвия должна использовать все доступные решения для укрепления безопасности и снижения давления миграции приводит LETA слова Кулбергса

Решения должны основываться на фактах и статистике. Следует оценить, способствуют ли конкретные меры снижению нагрузки на границу и инфраструктуру, заявил Кулбергс.

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил ранее, что граница с Белоруссией закрыта по техническим причинам. Министр призвал граждан Латвии избегать поездок в Белоруссию и выбирать другие пути для возвращения на родину.

В качестве причины Домбрава назвал "гибридную войну, развернутую Минском", в рамках которой из Белоруссии в Латвию якобы пытаются проникнуть незаконные иммигранты из стран Азии и Африки.

Между тем 31 июля у границ Белоруссии замечен разведывательный беспилотник Penguin C UAS ВВС Латвии.

В свою очередь Государственный пограничный комитет Белоруссии опроверг сообщения о закрытии границы со стороны Латвии.

На границе Латвии и Белоруссии работает один из двух пунктов пропуска. В сентябре 2023 года Латвия приостановила работу одного пункта пропуска "для предотвращения угроз незаконной иммиграции". Белоруссия категорически отрицает обвинения Латвии в пособничестве незаконной иммиграции.