Москва4 авгВести.Правительство Латвии рассмотрит вопрос о целесообразности полного закрытия границы с Белоруссией, заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в интервью изданию LETA.
Латвия должна использовать все доступные решения для укрепления безопасности и снижения давления миграцииприводит LETA слова Кулбергса
Решения должны основываться на фактах и статистике. Следует оценить, способствуют ли конкретные меры снижению нагрузки на границу и инфраструктуру, заявил Кулбергс.
Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил ранее, что граница с Белоруссией закрыта по техническим причинам. Министр призвал граждан Латвии избегать поездок в Белоруссию и выбирать другие пути для возвращения на родину.
В качестве причины Домбрава назвал "гибридную войну, развернутую Минском", в рамках которой из Белоруссии в Латвию якобы пытаются проникнуть незаконные иммигранты из стран Азии и Африки.
Между тем 31 июля у границ Белоруссии замечен разведывательный беспилотник Penguin C UAS ВВС Латвии.
В свою очередь Государственный пограничный комитет Белоруссии опроверг сообщения о закрытии границы со стороны Латвии.
На границе Латвии и Белоруссии работает один из двух пунктов пропуска. В сентябре 2023 года Латвия приостановила работу одного пункта пропуска "для предотвращения угроз незаконной иммиграции". Белоруссия категорически отрицает обвинения Латвии в пособничестве незаконной иммиграции.