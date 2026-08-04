Латвия возобновила пропуск транспорта на границе с Белоруссией Латвия восстановила работу КПП "Патерниеки" на границе с Белоруссией

Москва4 авг Вести.Латвия возобновила оформление и пропуск транспорта через единственный действующий пункт пропуска на границе с Белоруссией "Патерниеки", сообщили в Государственном пограничном комитете Белоруссии.

По данным ведомства, латвийская сторона уведомила белорусских пограничников, что с 21:00 мск пункт пропуска вновь работает в полном объеме.

На границе с Латвией возобновлено оформление транспорта говорится в сообщении погранкомитета в Telegram-канале

Уточняется, что возобновлен пропуск как легковых, так и грузовых транспортных средств через пункт "Патерниеки" с латвийской стороны, которому соответствует белорусский пункт пропуска "Григоровщина".

1 августа движение автомобилей через единственный действующий пункт пропуска на белорусско-латвийской границе было полностью остановлено по решению Латвии. Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что граница закрыта по техническим причинам. Он призвал граждан Латвии избегать поездок в Белоруссию и выбирать альтернативные маршруты для возвращения на родину.