Закон о кириллице не отменит дорожный знак STOP Росстандарт: закон о кириллице не затронет дорожный знак STOP

Москва14 июл Вести.Дорожные знаки с надписями на латинице, включая знаки STOP, P (парковка), WC, Danger и Customs, не планируется исключать из использования в России, несмотря на действие закона о приоритете русского языка на вывесках и указателях. Об этом РИА Новости сообщили в Росстандарте.

С 1 марта в России действует закон, согласно которому информация на вывесках и указателях должна размещаться прежде всего на русском языке. При этом использование иностранных слов дополнительно не запрещено.

В Росстандарте напомнили, что Россия является участницей Конвенции о дорожных знаках и сигналах и Европейского соглашения к ней, которые устанавливают международные стандарты дорожных знаков.

Исключение надписей латиницей на дорожных знаках … не планируется отметили в ведомстве

В случае вынесения такого вопроса на обсуждение он будет обсуждаться только при участии Минтранса России и МВД, заключили в Росстандарте.