Москва14 июлВести.Дорожные знаки с надписями на латинице, включая знаки STOP, P (парковка), WC, Danger и Customs, не планируется исключать из использования в России, несмотря на действие закона о приоритете русского языка на вывесках и указателях. Об этом РИА Новости сообщили в Росстандарте.
С 1 марта в России действует закон, согласно которому информация на вывесках и указателях должна размещаться прежде всего на русском языке. При этом использование иностранных слов дополнительно не запрещено.
В Росстандарте напомнили, что Россия является участницей Конвенции о дорожных знаках и сигналах и Европейского соглашения к ней, которые устанавливают международные стандарты дорожных знаков.
Исключение надписей латиницей на дорожных знаках … не планируетсяотметили в ведомстве
В случае вынесения такого вопроса на обсуждение он будет обсуждаться только при участии Минтранса России и МВД, заключили в Росстандарте.