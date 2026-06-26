Росстандарт: новые дорожные знаки для электросамокатов вводить не будут

Росстандарт не будет вводить новые дорожные знаки для электросамокатов Росстандарт: новые дорожные знаки для электросамокатов вводить не будут

Москва26 июн Вести.Дополнительные знаки для регулирования движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) вводить в РФ не планируется. Об этом в Росстандарте сообщили РИА Новости.

В России уже действует ряд специальных знаков и разметки, регламентирующих передвижение самокатов, велосипедов и других СИМ, например, "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено", "Велосипедная дорожка" и "Движение на велосипедах и мопедах запрещено".

Их перечень, по мнению Росстандарта, достаточен для организации безопасного дорожного движения.