Москва26 июнВести.Дополнительные знаки для регулирования движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) вводить в РФ не планируется. Об этом в Росстандарте сообщили РИА Новости.
В России уже действует ряд специальных знаков и разметки, регламентирующих передвижение самокатов, велосипедов и других СИМ, например, "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено", "Велосипедная дорожка" и "Движение на велосипедах и мопедах запрещено".
Их перечень, по мнению Росстандарта, достаточен для организации безопасного дорожного движения.