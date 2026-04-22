Москва22 апрВести.Проезд электромобилей и гибридных автомобилей по Крымскому мосту запрещен – такое ограничение ввели в 2026 году, сообщили в Минтрансе.
При этом обязательным остается досмотр транспорта, багажа и граждан.
Есть и нововведения – гибридным авто и электромобилям проезд запрещен. Владельцам этих ТС необходимо выбрать другой маршрут – Р-280 "Новороссия"уточнили в министерстве
Также есть особенности в провозе электросамокатов и аккумуляторных батарей. Так, можно провозить не более двух батарей. Размер каждого элемента питания должен быть до 51,5 х 22,5 х 22,5 сантиметров.