Минтранс: электромобилям и гибридным авто запрещен проезд по Крымскому мосту

Москва22 апр Вести.Проезд электромобилей и гибридных автомобилей по Крымскому мосту запрещен – такое ограничение ввели в 2026 году, сообщили в Минтрансе.

При этом обязательным остается досмотр транспорта, багажа и граждан.

Есть и нововведения – гибридным авто и электромобилям проезд запрещен. Владельцам этих ТС необходимо выбрать другой маршрут – Р-280 "Новороссия" уточнили в министерстве

Также есть особенности в провозе электросамокатов и аккумуляторных батарей. Так, можно провозить не более двух батарей. Размер каждого элемента питания должен быть до 51,5 х 22,5 х 22,5 сантиметров.