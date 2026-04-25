Частной охране запретили использовать герб и флаг России на своих авто

ЧОПам запретили использовать герб и флаг РФ на автомобилях Частной охране запретили использовать герб и флаг России на своих авто

Москва25 апр Вести.Частным охранным предприятиям (ЧОП) в России с 1 сентября запретили использовать государственные символы на своих автомобилях. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на утвержденное правительством постановление.

Согласно документу, в схемах раскраски на транспортных средствах запрещается размещать изображения герба и флага Российской Федерации, а также геральдические знаки оперативных служб. Кроме того, нельзя использовать световозвращающие пленки и специальные лакокрасочные материалы.

Также ЧОПам запрещено применять декоративные полосы, панельную раскраску автомобилей и размещать информационные надписи на стеклах и внешних световых приборах.

Кроме того, постановление устанавливает порядок согласования внешнего оформления транспорта с подразделениями Госавтоинспекции. Новые правила приняты взамен норм, действовавших с 1992 года.