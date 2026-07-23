В РФ запретили стоянки грузовиков и электрокаров под железнодорожными эстакадами

МЧС запретило стоянки под железными дорогами для грузовиков и электромобилей В РФ запретили стоянки грузовиков и электрокаров под железнодорожными эстакадами

Москва23 июл Вести.В России вступил в силу запрет на размещение стоянок грузового транспорта, газобаллонных и электрических автомобилей под железнодорожными мостами и эстакадами. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Документ вступил в силу 10 июля.

Приказом МЧС РФ от 22 мая 2026 года №369 утверждено изменение №2 к своду правил СП 153.13130.2013 "Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования пожарной безопасности". Введен прямой запрет на размещение под мостами и эстакадами пожаро- и взрывоопасных объектов, стоянок грузового автотранспорта, газобаллонных автомобилей и электромобилей говорится в публикации

В МЧС пояснили, что новые требования направлены на повышение пожарной безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры, в первую очередь на высокоскоростных магистралях.

Свод правил ужесточает требования к огнестойкости конструкций, применению пожаробезопасных материалов, а также детализирует условия для работы пожарных подразделений. Изменения призваны устранить правовые коллизии и создать единую нормативную базу для проектирования современных железных дорог.