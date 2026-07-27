Москва27 июлВести.Временное ограничение движения для грузовых транспортных средств, перевозящих тяжеловесные грузы на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения, введено на территории Оренбургской области. Об этом в MAX сообщает региональное МЧС.
Причина - высокая температура воздуха +32С и более.
Также временно ограничено движение грузового транспорта в Свердловской, Тюменской, Курганской, Челябинской, Кировской областей, а также Республиках Башкортостан, Татарстан, Коми, Ханты-Мансийском АО, Пермском крае.
Ограничения продлятся с 08:00 (мск) 27.07.2026 по 20:00 (мск) 27.07.2026.
Ранее сообщалось, что на территории Оренбуржья объявлена чрезвычайная пожарная опасность 5 класса в период с 27 по 30 июля 2026.