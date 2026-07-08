В Кемерове ввели ограничения для транзитных большегрузов Губернатор Середюк: в Кемерове ограничили въезд транзитных фур

Москва8 июл Вести.В городе Кемерово ограничили въезд транзитных большегрузных машин. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк в мессенджере MAX.

С 8 июля заехать в городскую черту смогут только фуры с путевыми листами от местных предприятий. Причина – дорожные и экологические проблемы, а также возросшие риски безопасности, в том числе угроза атак БПЛА.

Ввели ограничение на въезд транзитных большегрузных машин в Кемерово… С сегодняшнего дня заехать в городскую черту смогут только большегрузы с путевыми листами от кемеровских предприятий написал Илья Середюк

Глава региона напомнил, что для транзитного транспорта с 2022 года действует объездной путь – Северо-Западный обход.

На шести основных въездах в город организованы посты досмотра, порядок будут обеспечивать сотрудники Госавтоинспекции и Росгвардии при участии членов ассоциации ветеранов СВО Кузбасса. Также введен запрет на скопление большегрузов, в том числе у крупных предприятий.