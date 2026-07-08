Москва8 июлВести.Жителям Горловки запретили перевозить пассажиров и багаж на участке трассы Р-150 Донецк – Ясиноватая – Горловка. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Иван Приходько.
Уточняется, что речь идет о перевозках автотранспортом.
Согласно решению Штаба обороны Донецкой Народной Республики до особого распоряжения запрещено осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на участке федеральной автодороги Р-150 Донецк – Ясиноватая – Горловкаговорится в сообщении
Приходько призвал жителей планировать маршруты с учетом изменений.