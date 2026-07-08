В Горловке запретили перевозить пассажиров и багаж на участке автодороги Р-150 Глава Горловки Приходько: перевозка пассажиров на участке трассы Р-150 запрещена

Москва8 июл Вести.Жителям Горловки запретили перевозить пассажиров и багаж на участке трассы Р-150 Донецк – Ясиноватая – Горловка. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Иван Приходько.

Уточняется, что речь идет о перевозках автотранспортом.

Согласно решению Штаба обороны Донецкой Народной Республики до особого распоряжения запрещено осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на участке федеральной автодороги Р-150 Донецк – Ясиноватая – Горловка говорится в сообщении

Приходько призвал жителей планировать маршруты с учетом изменений.