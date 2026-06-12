Штаб обороны ДНР в целях безопасности запретил пассажирские перевозки по ночам

В ДНР запретили пассажирские автомобильные перевозки по ночам Штаб обороны ДНР в целях безопасности запретил пассажирские перевозки по ночам

Москва12 июн Вести.В ДНР с пятницы, 12 июня, запрещены пассажирские автомобильные перевозки по ночам. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации главы республики.

Перевозить пассажиров с 21.00 до 5.00 будет нельзя.

Решением Штаба обороны Донецкой Народной Республики от 11.06.2026 № 302 с 12 июня запрещается осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских автомобильных перевозок в период с 21:00 до 05:00 часов говорится в сообщении администрации

Также временно приостанавливается отправка организованных групп детей на отдых и оздоровление за пределы республики.