Москва12 июнВести.В ДНР с пятницы, 12 июня, запрещены пассажирские автомобильные перевозки по ночам. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации главы республики.
Перевозить пассажиров с 21.00 до 5.00 будет нельзя.
Решением Штаба обороны Донецкой Народной Республики от 11.06.2026 № 302 с 12 июня запрещается осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских автомобильных перевозок в период с 21:00 до 05:00 часовговорится в сообщении администрации
Также временно приостанавливается отправка организованных групп детей на отдых и оздоровление за пределы республики.