В Геленджике ввели дополнительные ограничения на авиаперевозки Аэропорт Геленджика столкнулся с дополнительными ограничениями

Москва16 июн Вести.В аэропорту Геленджика были введены дополнительные ограничения на работу. Об этом стало известно из публикации Федерального агентства воздушного транспорта.

Аэропорт Геленджик: введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сказано в сообщении Росавиации

Ограничения в геленджикской авиагавании введены в дополнение к действующему NOTAM, согласно которому она принимает и отправляет рейсы с 8.30 до 20.00 мск.

Ранее в нескольких аэропортах РФ ограничения были сняты. В частности, к штатной работе вернулись в Домодедово, Калуге и Ярославле.