Дополнительные ограничения ввели в аэропорту Геленджика Дополнительные временные ограничения введены в аэропорту Геленджика

Москва21 июл Вести.В аэропорту Геленджика введены дополнительные временные ограничения на полеты воздушного транспорта, об сообщила пресс-служба Росавиации в ночь на 21 июля.

Аэропорт Геленджик. Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в сообщении, опубликованном в канале МАХ

В Росавиации уточнили, что, согласно действующему NOTAM, аэропорт принимает и отправляет рейсы с 8:30 до 20:00.

По данным ведомства, подобные ограничения введены с целью обеспечения безопасности полетов.