Москва21 июлВести.В аэропорту Геленджика введены дополнительные временные ограничения на полеты воздушного транспорта, об сообщила пресс-служба Росавиации в ночь на 21 июля.
Аэропорт Геленджик. Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в сообщении, опубликованном в канале МАХ
В Росавиации уточнили, что, согласно действующему NOTAM, аэропорт принимает и отправляет рейсы с 8:30 до 20:00.
По данным ведомства, подобные ограничения введены с целью обеспечения безопасности полетов.