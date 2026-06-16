Москва16 июнВести.В двух российских аэропортах отменили ограничения на полеты гражданской авиации. Речь идет про столичную авиагавань Домодедово и калужское Грабцево, сообщает Росавиация.
Оба аэропорта возобновляют полноценную работу по обслуживанию рейсов.
Аэропорты Домодедово и Калуга (Грабцево): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовнаписано в публикации ФАВТ
Меры требовались для обеспечения безопасности полетов.
В Домодедово с 09.09 мск 16 июня полеты осуществлялись по согласованию с соответствующими органами. В Калуге же запрет на полеты действовал с 03.35 мск 16 июня.