Москва10 июлВести.В Горловке в Донецкой Народной Республике до особого распоряжения запрещены пассажирские перевозки на участке федеральной трассы Р-150 Донецк – Ясиноватая – Горловка. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько в мессенджере MAX.
Отмечается, что такое решение принял Штаб обороны республики.
Уважаемые жители городского округа Горловка! Согласно решению Штаба обороны ДНР до особого распоряжения запрещено осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на участке федеральной автодороги Р-150 Донецк - Ясиноватая - Горловкаговорится в публикации
Местных жителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.