В Горловке запретили пассажирские перевозки на участке трассы Р-150

В Горловке введены ограничения на перевозки на трассе Р-150 В Горловке запретили пассажирские перевозки на участке трассы Р-150

Москва10 июл Вести.В Горловке в Донецкой Народной Республике до особого распоряжения запрещены пассажирские перевозки на участке федеральной трассы Р-150 Донецк – Ясиноватая – Горловка. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько в мессенджере MAX.

Отмечается, что такое решение принял Штаб обороны республики.

Уважаемые жители городского округа Горловка! Согласно решению Штаба обороны ДНР до особого распоряжения запрещено осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на участке федеральной автодороги Р-150 Донецк - Ясиноватая - Горловка говорится в публикации

Местных жителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.