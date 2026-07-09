В Краснодоне ЛНР ограничили движение транспорта по участку Р-260 Правительство ЛНР: движение по участку дороги Р-260 в Краснодоне ограничено

Москва9 июл Вести.В Краснодоне Луганской Народной Республики (ЛНР) приостановили движение автомобилей на одном из участков дороги Р-260. Об этом сообщило правительство республики в Telegram-канале.

В Краснодоне временно ограничено движение транспортных средств на участке дороги Р-260 (от поворота на квартал Лютикова и завод "Юность" до выезда из города Суходольска по улице Мамая) говорится в сообщении

Водителям посоветовали использовать объездные пути. При движении из Краснодона в сторону Луганска объездная дорога проходит через Талое, выезд – в Молодогвардейске. Для тех, кто едет из Суходольска в Краснодон, временный маршрут пролегает через квартал Баракова.

Общественный транспорт также временно будет ходить по измененному маршруту.