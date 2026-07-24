Из-за жары на трассах в Челябинской области ограничили движение большегрузов

Большегрузам запретили движение на трассах Урала из-за жары Из-за жары на трассах в Челябинской области ограничили движение большегрузов

Москва24 июл Вести.Движение на некоторых трассах Урала временно ограничили для большегрузов из-за жары.

Как сообщили в главке МЧС по Челябинской области, это касается федеральных автодорог А-310, Р-254 и М-5 "Урал".

Временное ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, введено … в связи с повышением температуры воздуха свыше 32 градусов говорится в публикации ведомства в MAX

Уточняется, что оно действует сегодня, 24 июля, с 09.00 до 22.00. Однако жаркая погода с температурой выше 30 градусов будет держаться в этом регионе и в следующие дни.

Согласно прогнозу Челябинского гидрометцентра, 25–29 июля в отдельных районах области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов, предупредили в региональном МЧС.