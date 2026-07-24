Москва24 июлВести.Движение на некоторых трассах Урала временно ограничили для большегрузов из-за жары.
Как сообщили в главке МЧС по Челябинской области, это касается федеральных автодорог А-310, Р-254 и М-5 "Урал".
Временное ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, введено … в связи с повышением температуры воздуха свыше 32 градусовговорится в публикации ведомства в MAX
Уточняется, что оно действует сегодня, 24 июля, с 09.00 до 22.00. Однако жаркая погода с температурой выше 30 градусов будет держаться в этом регионе и в следующие дни.
Согласно прогнозу Челябинского гидрометцентра, 25–29 июля в отдельных районах области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов, предупредили в региональном МЧС.