Москва14 июнВести.Новое положение о покупке, хранении и применении средств, воздействующих на гидрометеорологические процессы, введут в России с 1 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на правительственный документ.
Уточняется, что речь идет о средствах для защиты урожая от града, предупредительного спуска снежных лавин, разгона облаков или вызова дождя, рассеивания туманов в аэропортах и на автомагистралях.
В документе подчеркивается, что подобные взрывчатые вещества и пиротехнические изделия смогут приобретать только организации, имеющие специальные лицензии, средства должны храниться исправном состоянии и в соответствии с эксплуатационной документацией без порчи и утраты.
Кроме того, их можно использовать только по прямому назначению в строгом соответствии с документацией. Хранение их в снаряженном виде запрещено. В ходе применения средств запрещается направлять их в сторону людей, животных и строений.
Новый документ заменит положение от 2020 года и содержит лишь небольшие уточнения по сравнению с действующими нормами.