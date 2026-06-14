В России с сентября введут новое положение о средствах воздействия на погоду

Новое положение о средствах разгона облаков и защиты от града введут в России В России с сентября введут новое положение о средствах воздействия на погоду

Москва14 июн Вести.Новое положение о покупке, хранении и применении средств, воздействующих на гидрометеорологические процессы, введут в России с 1 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на правительственный документ.

Уточняется, что речь идет о средствах для защиты урожая от града, предупредительного спуска снежных лавин, разгона облаков или вызова дождя, рассеивания туманов в аэропортах и на автомагистралях.

В документе подчеркивается, что подобные взрывчатые вещества и пиротехнические изделия смогут приобретать только организации, имеющие специальные лицензии, средства должны храниться исправном состоянии и в соответствии с эксплуатационной документацией без порчи и утраты.

Кроме того, их можно использовать только по прямому назначению в строгом соответствии с документацией. Хранение их в снаряженном виде запрещено. В ходе применения средств запрещается направлять их в сторону людей, животных и строений.

Новый документ заменит положение от 2020 года и содержит лишь небольшие уточнения по сравнению с действующими нормами.