Росавиация выпустила рекомендации для сверхлегких и легких воздушных судов

В России появились рекомендации для полетов сверхлегких и легких воздушных судов Росавиация выпустила рекомендации для сверхлегких и легких воздушных судов

Москва15 июн Вести.Подведомственная Росавиации Госкорпорация по ОрВД выпустила рекомендации (NOTAM) для обеспечения безопасности полетов сверхлегких и легких воздушных судов и минимизации рисков в условиях противодействия несанкционированным полетам беспилотников, сообщается в MAX-канале Росавиации.

Рекомендации будут действовать до 02.59 по московскому времени 16 сентября 2026 сентября.

Экипажам воздушных судов рекомендуется при выполнении полетов в воздушном пространстве классов Н и G при скорости полета до 300 км/ч не отклоняться от планируемой траектории полета более чем на 1 км отмечается в сообщении

В случае отклонения уведомлять не менее чем за 30 минут.