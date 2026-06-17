Полеты легких и сверхлегких воздушных судов ограничены над Центральной Россией

Полеты легких и сверхлегких воздушных судов в Центральной России ограничены Полеты легких и сверхлегких воздушных судов ограничены над Центральной Россией

Москва17 июн Вести.Полеты легких и сверхлегких воздушных судов в Центральной России временно ограничиваются с 20 июня, заявили в Росавиации.

В сообщении в канале ведомства в MAX говорится, что ограничения распространяются на полеты легких и сверхлегких судов в диапазоне высот до 5200 метров. Исключением являются полеты воздушных судов государственной и экспериментальной авиации.

Временный режим будет действовать с 20 июня 2026 года до особого уведомления. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов подчеркнули в Росавиации

Временный режим ограничений на полеты будет распространяться на использование воздушного пространства над Москвой, большей частью Московской области и частично над Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями.