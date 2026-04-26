Российские болельщики ответят за "нетрадиционные" флаги и баннеры В России запретили пропаганду антитрадиционных ценностей на стадионах

Москва26 апр Вести.Баннеры болельщиков, содержащие какие-либо надписи или изображения против традиционных ценностей, не разрешат проносить на стадионы. Это следует из утвержденных российским правительством изменений в правила поведения зрителей на соревнованиях.

С документом ознакомился ТАСС.

Средства поддержки должны соответствовать следующим требованиям: … отсутствие надписей и (или) изображений, не соответствующих традиционным ценностям, предусмотренным указом президента РФ от 9 ноября 2022 г. N 809 отмечается в одном из пунктов правил

Кроме того, запрещаются баннеры и флаги "имеющие потенциальную возможность оскорбления" физических лиц и "деловой репутации юридических лиц".

Также расширен запрет на унижение человеческого достоинства. Теперь нельзя будет оскорблять человека за "принадлежность к какой-либо социальной группе".

В целом флаги и баннеры не должны пропагандировать агрессию и насилие.

Ранее стало известно, что в России были обновлены правила поведения зрителей на спортивных мероприятиях, а также и перечень предметов, запрещенных к проносу на арены. Речь идет об обязанности предоставлять для осмотра машины и запрете на использование электросамокатов.