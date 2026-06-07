Москва7 июнВести.Закон о русском языке в рекламе не подразумевает запреты, это закон о возвращении своего. Об этом Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявила советник президента РФ Елена Ямпольская.
Это закон о возвращении своего. Мне кажется, перемены. Мы все ходим по улицам, мы все заходим в торговые центры. Потихонечку родное возвращается, потихонечку чужое вымываетсясказала Ямпольская
Она отметила, что в законе отсутствуют абсурдные требования - зарегистрированные торговые марки остались, однако вся информация для потребителя должна быть на русском языке.
Ямпольская также считает, что России необходимо идти своим путем в этом вопросе.
1 марта в России начали действовать законодательные нормы, ограничивающие использование иностранных слов на вывесках, указателях и информационных табличках. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Документ запретил размещение информации на иностранных языках без перевода на русский, если данные сведения не являются прямой рекламой. В качестве исключений сохраняется возможность использования латиницы для официально зарегистрированных товарных знаков, общеизвестных брендов и фирменных наименований компаний.