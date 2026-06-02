Путин высказался о количестве латиницы на рекламных вывесках Путин: латиница на рекламных вывесках иногда используется необоснованно

Москва2 июн Вести.Латиница на рекламных вывесках в России иногда используется необоснованно. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ.

Как отметил глава государства, подобное необоснованное использование встречается "сплошь и рядом".

В Москве поменьше, но и здесь у нас, в Москве, достаточно, причем иногда необоснованно сказал Путин

С 1 марта в России начали действовать законодательные нормы, ограничивающие использование иностранных слов на вывесках, указателях и информационных табличках. Как сообщалось, новые правила нацелены на защиту государственного языка от избыточных заграничных заимствований и на укрепление позиции русского языка.