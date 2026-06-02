Москва2 июнВести.Латиница на рекламных вывесках в России иногда используется необоснованно. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ.
Как отметил глава государства, подобное необоснованное использование встречается "сплошь и рядом".
В Москве поменьше, но и здесь у нас, в Москве, достаточно, причем иногда необоснованносказал Путин
С 1 марта в России начали действовать законодательные нормы, ограничивающие использование иностранных слов на вывесках, указателях и информационных табличках. Как сообщалось, новые правила нацелены на защиту государственного языка от избыточных заграничных заимствований и на укрепление позиции русского языка.